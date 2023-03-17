وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق والشوارع الرئيسة في القدس لتأمين سير الماراثون التهويدي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول.