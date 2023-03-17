4 عاطلين يعترفون بسرقة 11 محلا تجاريا فى البحيرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين متهمين بسرقة 11 محلا تجاريا فى البحيرة، عقب القبض عليهم، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المحلات التجارية، حيث يكسرون أبواب المحلات ليلا، وأشاروا خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث، إلى أنهم يستخدمون توك توك في نقل المسروقات.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون المسروقات، ويقسمون حصيلتها بينهم، وأرشدوا عن جزء من السلع المسروقة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المتاجر متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "11 واقعة" ،كما تم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" ، سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى – وكذا ضبط 2 بطارية سيارة – بعض السلع المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.