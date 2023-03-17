اليوم السابع
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13 مايو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الرقابة على الأسواق

الجمعة، 17 مارس 2023 02:00 ص
13 مايو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الرقابة على الأسواق الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتنص المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.


المحكمة الدستورية

عدم دستورية

الرقابة على الأسواق

الأدوات المالية غير المصرفية

الدستورية



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