وزير خارجية تونس يستعرض مع "البديوي" العلاقات الأخوية مع دول الخليج

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أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمار، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالعلاقات الأخوية الممتازة، بين تونس ودول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين، بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية الخميس.

وأكد الجانبان، العمل سويا للارتقاء بعلاقات التعاون بين تونس والمجلس؛ تجسيدا للقرارات الصادرة عن قادة دول مجلس الخليج في تقديم كل الدعم لتونس وفتح مسارات جديدة للتعاون بين تونس و المنظمة الإقليمية.