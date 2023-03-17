وزير الاتصالات: تنظيم إنشاء الشركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على تنظيم كيفية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر؛ كما يتم العمل على تنظيم كيفية إنشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركات بالإخطار، وذلك ضمن الإطار التشريعي والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة والتوسع أو تغيير نشاطها، منها قرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات بسهولة.

أضاف وزير الاتصالات، أن الوزارة تنفذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم ريادة الأعمال؛ وتم افتتاح 8 مراكز في العام الماضي، ويتم العمل حاليًا على إنشاء 17 مركزًا جديدًا، مضيفا أنه يتم إنشاء المراكز داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منها للتيسير على الشباب في الوصول إليها، كما تم التعاقد مع شركتين عالميتين في مجال إدارة الحاضنات لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية القاهرة، ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، كما تم الاتفاق مع الشركتين على تدريب 120 شخصًا على إدارة الحاضنات.



وزير الاتصالات عمرو طلعت

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مؤتمر بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وأوضح "طلعت"، جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة الحكومة لدعم الشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور متوازية؛ ويعنى المحور الأول بإتاحة التدريب للشركات الناشئة واحتضانها وتقديم مختلف سبل التدريب لأصحاب الشركة بدءا من العصف الفكري لإنتاج فكرة تكون نواة للمنتج مرورا بسلسلة القيمة التي يتم من خلالها دعم رواد الأعمال حتى الوصول الى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكبار القيادات بها على مختلف مهارات الإدارة وتدريبهم على التقنيات التي تدعم الحلول التي توفرها الشركة.



الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وأضاف عمرو طلعت، أن المحور الثاني يتمثل في التدريب وتنمية الموارد البشرية المدربة على المهارات التقنية في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتطلبها الشركات الناشئة.

وأوضح أن التدريب التقني يعد محور أساسي في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة موجهة لعدد ضخم من الشباب من مختلف التخصصات الأكاديمية لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة ف\يى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تقوم الوزارة حاليا بتصميم منصة تدريب تتضمن مسارات مهنية متعددة وتتحمل الوزارة كلفة كل الدورات التدريبية بالكامل.



وزير الاتصالات والحضور من المسؤولين

أكد وزير الاتصالات، على أن استراتيجية الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت شركات ناشئة تمثل 75% من اقتصاديات الدول المتقدمة؛ كما أن القاعدة العريضة من هذه الشركات تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها على تقديم قيمة مضافة وتحقيق قدرة تنافسية.