وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتحان مسجد الهدى بمنطقة العصلة بدهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمنطقة العصلة بتكلفة 13مليون جنيه بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء احمد جمال رئيس مدينة دهب وعدد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل البدو جنوب سيناء، ونقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعددا من الوزراء وكبار الشخصيات.

وتم إنشاء مسجد الهدى بمدينة دهب والتي تبلغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 1000 متر مربع، والتكلفة الإجمالية 13 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، وذلك فى إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا.