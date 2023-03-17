وزير الأوقاف من مدينة دهب: الزكاة تحصن الأموال والإسلام دعا للتكافل الاجتماعى

نقلت اليوم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهدى بمدينة دهب بجنوب سيناء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بجنوب سيناء.

وألقى وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، والتي تناولت أهمية الإنفاق في الإسلام، مؤكدا أن الدين الإسلامي دعا إلى التكافل الاجتماعي، والتعاون والتكاتف من أجل مساعدة غير القادرين.

وأكد أن الإنفاق في سبيل الله بابا من أبواب الجنة، والزكاة تحصن الأموال، وإن الإسلام يحث على العطاء في للمال حتى لا يكون فى المجتمع الإسلامي محروما أو جائعا.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء يحتفل في هذا اليوم بذكرى عزيزة على المصرين والأمة العربية، لاستعدادت الدولة المصرية كامل أراضيها، بعودة طابا لتكون سيناء بالكامل تحت السيادة المصرية.

وقدم الته‍نئة للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري بشكل عام، وأهالي جنوب سيناء بذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، مواطني جنوب سيناء، بذكرى عودة طابا، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت الاحتفالات بعيدها القومي اليوم بافتتاح مسجد الهدى، هذا المسجد الذي يعد صرحًا وانجازًا دينيًا جديدًا على أرض جنوب سيناء، لكونه يعد تحفة معمارية حديثة بالمدينة.

وأوضح أن المسجد أقيم على مساحة 5000 متر مربع، جرى البناء على مساحة 1250 مترً مصلى للرجال والسيدات، وغرف إدارية وسكن للإمام، ودار تحفيظ القرآن، وباقي المساحة منطقة خدمات، بتكلفة تجاوزت الـ13 مليون جنيه، مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأثنى المحافظ على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم المحافظة في شتى المجالات، سواء من حيث التوسع في إنشاء المساجد، أو تطوير وتجديد المساجد، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم، وتيسير القوافل الدينية والدعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح، وتصحيح الأفكار الخاطئة.

وأضاف المحافظ أن وزير الأوقاف دعم أهالي مدينة دهب 2 طن من اللحوم توزيع على أهالي دهب، وتحتفل محافظة جنوب سيناء بذكرى لـ34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية في 19 مارس من كل عام، وهو العيد القومى.