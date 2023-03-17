اليوم السابع
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وداعا للعشوائيات.. إقامة أسواق نموذجية جديدة بالجيزة على مساحة 9150م2

الجمعة، 17 مارس 2023 09:00 م
وداعا للعشوائيات.. إقامة أسواق نموذجية جديدة بالجيزة على مساحة 9150م2 أسواق نموذجية جديدة فى الجيزة
كتبت مرام محمد

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وضعت محافظة الجيزة خطة تنموية لتطوير الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية ترفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترتقى بالواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية.

- تستهدف المحافظة مواجهة ما تسببه الأسواق العشوائية من حالة فوضى في الشارع.

- تستهدف الخطة استيعاب الباعة الجائلين وإنشاء باكيات بيعية متطورة تضمن الحفاظ على مصدر دخلهم.

- تستهدف الخطة تحسين موارد المحافظة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر يستفيد منها المواطن في تطوير خدمات أخرى، وتوفير فرص عمل مستدامة.

- تشمل خطة التطوير توفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

- خصصت المحافظة 9150 مترا مربعا لإقامة 11 سوقا نموذجيا جديدا تضم باكيات بيعية منظمة وجراجات ووحدات مراقبة بالكاميرات.

- وفقا لخطة التطوير سيتم إقامة الأسواق الجديدة بشوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية، وشوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، بالإضافة إلى أسواق في العمرانية والوراق وحي شمال الجيزة.

- بدأت المحافظة في تنفيذ سوق أحمد إبراهيم النموذجي في بولاق الدكرور على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 11 محلا بمساحات كبيرة إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.

- كما بدأت المحافظة في تنفيذ سوق راشد المراغي بمنطقة كفر طهرمس في حي بولاق، على مساحة 1430م2، ويضم 20 محلا ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج.


محافظة الجيزة

الباعة الجائلين

أسواق حضارية في الجيزة

تطوير الأسواق العشوائية

الأسواق العشوائية



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