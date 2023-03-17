اليوم السابع
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هيئة المساحة تستطلع الهلال وتحدد القبلة ومواقيت الصلاة وتضع إمساكية رمضان

الجمعة، 17 مارس 2023 07:00 م
هيئة المساحة تستطلع الهلال وتحدد القبلة ومواقيت الصلاة وتضع إمساكية رمضان هلال رمضان - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أنشأت الهيئة المصرية العامة للمساحة عام 1898، تحت مسمى اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها فى ذلك الوقت تغطية مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للاراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائ العقارية عليها، وإنشاء سجلات المكافات لها.

وفى التقرير التالى نرصد ما لا تعرفه عن هيئة المساحة المصرية.

1-مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة.

2-تدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

3-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

4-مسئولة عن تنفيذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة.

5- صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

6-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الادارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

7-تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم .

8-مسئولة عن تحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية .

9-تشارك فى استطلاع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى 6 محافظات بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية لمراجعة بيانات الأهلة الخاصة ببدايات الأشهر الهجرية تحت رعاية مفتى الجمهورية.

10-تشترك مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات .

11-تقوم بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.


هيئة المساحة

البيانات الجغرافية

التقويم

امساكية رمضان

الشهور الهجرية

الشهر العقارى



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