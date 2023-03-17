نامى كويس واشربى مياه.. 7 نصائح لإدارة سن اليأس

إيناس البنا

يعد انقطاع الطمث جزءًا طبيعيًا من حياة المرأة ويحدث عادةً في أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات من العمر، حيث تمثل نهاية سنوات الإنجاب وتتميز بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

يمكن أن يسبب هذا التحول الهرموني مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية التي يمكن أن يكون من الصعب إدارتها، ومع ذلك ، مع الاستراتيجيات الصحيحة والدعم ، يمكن للمرأة أن تتخطى هذا التحول بنجاح وتحافظ على صحتها ورفاهيتها.



نصائح لإدارة سن اليأس فيما يلي بعض النصائح لإدارة انقطاع الطمث وفقا لموقع " womenhealth":

1. تمرنى بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة النساء في إدارة الأعراض الجسدية والعاطفية لانقطاع الطمث. يمكن أن يقلل من الهبات الساخنة ، ويحسن الحالة المزاجية ، ويعزز الصحة العامة. يجب أن تهدف النساء إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة.

2. تناولى نظام غذائي متوازن

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية النساء على التحكم في وزنهن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتخفيف أعراض انقطاع الطمث، يجب على النساء أيضًا الحد من تناول الكافيين والأطعمة الحارة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الهبات الساخنة.

3. ابقى رطبة

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم النساء على إدارة الهبات الساخنة وتقليل خطر الإصابة بالجفاف ، والذي يمكن أن يسبب التعب والصداع وأعراض أخرى، يجب على النساء تناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

4. احصلى على قسط كاف من النوم

اضطرابات النوم شائعة أثناء انقطاع الطمث ، لكن الحصول على قسط كافٍ من الراحة ضروري للصحة العامة والرفاهية. يجب أن تهدف النساء إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة وإنشاء روتين نوم منتظم ، مثل الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

5. ممارسة تقنيات الحد من التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث ، لذلك من الضروري إيجاد طرق للتعامل معه. يمكن للمرأة أن تجرب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو التاي تشي. يمكنهم أيضًا المشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها ، مثل القراءة أو البستنة أو قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

6. النظر في العلاج الهرموني

يمكن أن يخفف العلاج الهرموني العديد من أعراض انقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة وجفاف المهبل وتغيرات الحالة المزاجية. ومع ذلك ، فهي ليست مناسبة للجميع ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية ، مثل سرطان الثدي. يجب على النساء التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول مخاطر وفوائد العلاج الهرموني وما إذا كان ذلك مناسبًا لهن.

7. اطلبى الدعم

يمكن أن يكون انقطاع الطمث وقتًا صعبًا للعديد من النساء ، جسديًا وعاطفيًا. يمكن أن يكون التحدث إلى الأصدقاء والعائلة مفيدًا ، ولكن قد تستفيد النساء أيضًا من الانضمام إلى مجموعة دعم أو طلب المشورة. يمكن لمقدم الرعاية الصحية أيضًا تقديم التوجيه والدعم أثناء هذا الانتقال.