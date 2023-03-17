اليوم السابع
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مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد فى البدرشين

الجمعة، 17 مارس 2023 08:23 م
مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد فى البدرشين اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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لقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها خلال عبورها السكة الحديد في البدرشين، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة صدمها قطار في البدرشين، انتقل  رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.  
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان،وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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