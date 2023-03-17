مصرع سيدة سقطت من أعلى دابة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 60 سنة مصرعها على إثر إصابتها بإشتباه كسر بالجمجمة والوجه والعمود الفقري وذلك على إثر سقوطها من أعلى دابة بناحية قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة سيدة بكسر بالجمجمة والوجه والعمود الفقري عقب سقوطها من على الدابة وتم نقلها للمستشفى الجامعى وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول المدعوة حمراء م م 60 سنة ربة منزل وتقيم بناحية البربا دائرة مركز جرجا الى مستشفي سوهاج الجامعي مصابه " بإشتباه كسر بالجمجمة والوجه والعمود الفقري " – وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.



وبالإنتقال والفحص افادت نجلة شقيقتها المدعوة هدي ع ح 47 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء إمتطاء خالتها المذكورة دابة بذات الناحية أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " نتيجة سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.





