مسؤولة مفوضية اللاجئين: مصر رائدة فى التعامل بملف اللاجئين

هند مغربى

أشادت مي محمود مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، بدور مصر في ملف اللاجئين، حيث أكدت مسؤولة الحماية أن مصر رائدة في التعامل مع ملف اللاجئين، لافتة إلى أن الدولة المصرية منذ بداية عمل المفوضية فى مصر عام 1954، رفضت وضع اللاجئين فى مخيمات.

فيما أكدت رضوى شرف مسؤول بالمكتب الإعلامي في المفوضية، أنه بالتعاون مع الحكومة المصرية يتم تقديم العديد من الخدمات منها الخدمات الصحية والتعليمية، لافتة إلى أن 85٪ من الأطفال اللاجئين المسجلين بالمفوضية لهم حق الالتحاق بالمدارس ويقدم لهم خدمات تعليمية أسوة بالمصريين، بالإضافة إلى الحملات الصحية مثل الحصول علي اللقاح أو حملة 100 مليون صحة.

جاء ذلك علي هامش ورشة عمل نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر حول قضايا اللجوء والحماية وكيفية التأكد من الأخبار والإحصائيات حاضر فيها مي محمود مسؤول ملف الحماية ورضوى شرف ولمياء عبد العال من المكتب الإعلامي.

يذكر أنه هناك 291.578 لاجىء مسجل في المفوضية بمصر منهم 7680 منذ بداية العام منهم 4088 لاجىء في شهر فبراير فقط منهم 35% سوريين.