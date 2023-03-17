محافظ كفر الشيخ: وصول أجهزة طبية لمستشفى بيلا المركزى الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عن بدء وصول عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة لمستشفى بيلا المركزي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومد خدمات البنية التحتية، استعدادا للافتتاح قريبا، وبدء التشغيل لتقديم خدماتها الطبية لأهالي مركز ومدينة بيلا والقرى المحيطة، مؤكداً أن إفتتاح هذا الصرح الطبي الكبير يعد إنجازا، مهما مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في مركز بيلا والقرى التابعة لها، ومع هذا التطوير في الآلات والمعدات من أجل مستقبل صحي أكثر أمانا، والوصول إلي أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى أنه تم وصول عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة من فرش وأثاث لمستشفى بيلا المركزي، محملة علي 13 سيارة جامبو وجارِ وصول باقي الأجهزة والتجهيزات تباعًا، بحضور الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمود قورة، مدير مستشفى بيلا المركزي، وذلك لبدء الخدمة الصحية بالمستشفى قريبًا وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.

ووجه رئيس مدينة بيلا، الشكر إلي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدورهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة عامة وتطوير مستشفي بيلا المركزي خاصة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل المتخصصة، لتلبية احتياجات المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأوضح رئيس المدينة بيلا، أن المستشفى الجديد يعد صرحا طبيا شاملا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة لخدمة أهالي مدينة بيلا والمدن المجاورة ، ولفت إلى أنه يمتاز بموقع متميز بمدينة بيلا، على مساحة 5200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و 24 حضان و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسامًا للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة.

وأضاف رئيس المدينة، أن المستشفى يضم بدروم ومبني أرضي و5 أدوار، حيث يحتوي البدروم علي أماكن انتظار السيارات وغرفة الطلمبات وغرفتي خزان مياه وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي، أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، ويحتوي الدور الأول على أقسام العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الشربيني، أن المستشفى بعد هذا الإنجاز ستصبح جاهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية الحرجة والطارئة ، كما أشار الدكتور محمود قورة، مدير مستشفى بيلا المركزي، أنه تم إستلام الدفعة الأولى من الأجهزة الطبية والمفروشات ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيلة الوزارة، وحضوره، استعدادا لافتتاح المستشفى، والتى تحتوى على أسرة عناية مركزة و أجهزة تنفس صناعي، وأحهزة تخدير وماكينات غسيل كلى وأجهزة مونيتور وأجهزة أشعة تليفزيونية وذلك تجهيزا استعدادا لافتتاح مستشفى بيلا المركزي لخدمة أهالينا بمركز بيلا والقرى التابعة لها