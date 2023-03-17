محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "النصر" بمنطقة القابوطى بعد تطويره

بورسعيد محمد فرج

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، مسجد "النصر" بمنطقة القابوطي ببورسعيد، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، بتكلفة 6 مليون جني، ويقام على مساحة 600 مترٱ.

وأزاح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بأعمال تطوير بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، رافقه خلالها الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد ومساعد مدير أمن بورسعيد.

وأثنى محافظ بورسعيد على أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، والتي تمت على أعلى مستوى، مشيدا بدور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها فى افتتاح وتطوير العديد من المساجد ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد، وسط حضور عدد كبير من أهالي القابوطي ، واستمع محافظ بورسعيد لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل وزارة الاوقاف، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لأوقاف بورسعيد في خطتها لتطوير و رفع كفاءة العديد من المساجد بنطاق المحافظة.