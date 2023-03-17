محافظ الجيزة وسفير اليمن يفتتحان المعرض المصرى اليمنى الأول للمنتجات الحرفية

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة معارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليها وتوفير عناصر لنجاح تلك المشروعات وتنميتها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاحه المعرض المصرى اليمنى الأول لل منتجات الحرفية واليدوية والتراثية ويرافقه الدكتور محمد على مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربى.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر ومنصة أيادى مصر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بأحد فنادق الدقى ومفتوح للجمهور، مشيراً إلى أن المعرض يشارك فيه عارضين من دولتى مصر واليمن ويهدف إلى تسويق المنتجات الحرفية والتراثية والصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مواقع لعرض السلع والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لفتح منافذ عرض جديدة للعارضين.

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر وللجهات والشركات المشاركة فى تنظيم مثل هذه المعارض، مؤكداً أنه سيتم تنميه التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع فى إقامة معارض أخرى.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن التعاون المثمر مع محافظة الجيزة، والذى أسفر عن افتتاح عدداً من المعارض، مقدماً الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية، مؤكداً على الاستمرار فى تنمية أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

ويذكر أن العارضين من أبناء محافظة الجيزة، منهم من ذوي الهمم وأبناء قاطني روضة السودان والتي كانت تسمى عشش السودان سابقا، حيث تم تطويرها من عشش وعشوائيات إلى وحدات سكنية حضارية ما كان يستوجب أن يتم إقامة دورات تدريبية وورش فنية لتعليم وتدريب السيدات والفتيات على الحرف والمشغولات اليدوية لتحسين سبل العيش بالمنطقة حتى تم إنتاج مشغولات يدوية تليق بعرضها، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة العلاقات العامة لحي الدقي والجمعيات الأهلية.