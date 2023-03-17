اليوم السابع
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متطوعو "كتف فى كتف" أمام الرئيس السيسى: هدفنا نشر الأمل على وجوه أهالينا

الجمعة، 17 مارس 2023 06:51 م
متطوعو "كتف فى كتف" أمام الرئيس السيسى: هدفنا نشر الأمل على وجوه أهالينا جانب من من المتطوعين لمبادرة كتف فى كتف
إبراهيم حسان

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استعرض مجموعة من الشباب المتطوعين لمبادرة "كتف في كتف"، طبيعة عمل المبادرة بداية من بدايتها كفكرة وحتى توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية بـ27 محافظة.

 

وشرح الشباب المتطوع لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي، كيفية عمل المبادرة وردود أفعال المواطنين حياتها قبل تنفيذها، وآرائهم الإيجابية بعد تحقيقها على أرض الواقع، وأكدوا: "هدفنا نشر الأمل والبسمة على وجه أهالينا الأكثر احتياجا".

 

وقال الشباب المتطوع لمبادرة كتف في كتف": "لسه في أحلام كتير.. ولسه هنحلم وهنحقق أحلامنا"، موجهين حديثهم للرئيس السيسي: "يا ريس حضرتك ديما بتقولنا اطمنوا على مصر، وإحنا جايين نقولك اطمن كل مصر في عينيا وهتفضل في عينينا، ومستنيين من سيادتك قضية قومية جديدة تسندها لينا، وبنوعدك إننا هنقدم فيها كل طاقتنا وجهدنا وبفكر مبتكر وبجهود شبابنا هنكون ديما قد ثقتك الغالي فينا".

 

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


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