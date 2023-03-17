اليوم السابع
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ماس كهربائى وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الدقى

الجمعة، 17 مارس 2023 11:04 ص
ماس كهربائى وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الدقى حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق بشقة سكنية في الدقي، وتم معاينة الشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الدقي، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

بسؤال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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