مادلين طبر: زيارتى إلى دمياط بهدف دعم الدولة المصرية ورد الجميل

شاركت الفنانة مادلين طبر فى انطلاق فاعليات معرض "العمرية" لدعم الاستثمار بمشروعات الدولة والمدن الجديدة، والذى يقام فى دمياط.

وأشارت الفنانة مادلين طبر، إلى أن مشاركتها ضمن فاعليات المعرض، جاءت بهدف دعم جهود الدولة المصرية ومشروعاتها الجديدة، مؤكدة أن القيادة السياسية تقدم دورا هاما في تنمية وتطوير كافة الخدمات داخل مصر، لاسيما المدن الجديدة، والتي تتيح فرص أكثر واقعية للاستثمار الجاد، موضحة أن مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المنيا الجديدة وغيرها من المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر خلقت فرص عمل كبيرة لكافة القطاعات والفئات داخل مصر، وهذا يتطلب منا جميعا تقديم الدعم اللازم له من قبل الجميع، معربة عن سعادتها كونها أحد الداعمين لمشروعات الدولة المصرية.

وأضافت قائلة: مصر قدمت لنا الكثير ولها فضل كبير على كافة الفنانين العرب، وما أقدمه من دعم هو رد الجميل للشعب المصرى والدولة المصرية.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت قيام مجموعة من الشباب بتنظيم معرضا لتشجيع وجذب الاستثمار لمشروعات الدولة الجديدة، وتتبني تلك الفاعلية شرح مقومات العمل داخل المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلي شرح كيفية تحقيق اعلي استفادة من تلك المشروعات وتحقيق اكبر عائد من الاستثمار بها.

وقال محمود العمري أحد منظمي المعرض، تحركنا خلف القيامة السياسية منذ اللحظة الأولي لانطلاق مشروعات المدن الجديدة، مشيرا إلي أن أبرز ما قدمته فكرة معرض دمياط أن جميع القائمين عليها هم من الشباب، موضحا أهمية هذا الأمر لتوصيل فكر الدولة المصرية إلي جموع الشباب.

وأوضح أيضا أن مجموعة من شباب دمياط قاموا بتنظيم رحلات مجانية لأهالي المحافظة، استهدفت زيارة مشروعات الدولة الجديدة، وذلك من أجل رؤية حجم الانجازات التي قدمها الرئيس السيسي في هذا الشأن، مؤكدا أن تلك الخطوات أسفرت عن تحريك الفكر داخل أهالي دمياط وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المشروعات.