وقال جبر، إن الشيخ مشعل كان حريصا على تأكيد العلاقات الطيبة التي تربطه بالرئيس السيسي، وذلك أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب في قصر بيان وأنه يدعو الله أن يوفقه ويحفظ مصر.

ونقل جبر لولي العهد تحيات الرئيس وتهنئته لسموه وللشعب الكويتي الشقيق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدا تقدير المصريين لأشقائهم في الكويت، وحرصهم على دعم أواصر المحبة والإخاء، وتقديم الشكر على دعم المواقف المصرية في مختلف المجالات.

وأكد ولى العهد - في كلمته أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب ووزير الثقافة والإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري - على ضرورة أن يتصدى الإعلام للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.