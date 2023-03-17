قومى المراة بالشرقية: استهداف 16 ألف سيدة ورجل لتوعيتهم بخطورة ختان الإناث

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، إن فرع المجلس يواصل جولاته فى حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان" والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 16مارس الجارى جميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحملة استهدفت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة "الملكيين القبلية، قهبونة، سعود، المناجاة الكبرى، الجمالية، قصاصين الشرق، منشأة بشارة الطحاوى، سماكين الغرب، الملكيين البحرية، الصالحية 3، الأخيوة، المناجاة الصغرى، بحر البقر 1، بحر البقر 2، الحسينية" بإجمالى 3300 زيارة مستهدفة 16169 سيدة ورجل وطفل.

وتابعت مقررة الفرع: شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تم توعية الأهالى بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.