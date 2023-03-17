اليوم السابع
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ضوابط وشروط إقامة موائد الرحمن فى الجيزة.. أبرزها تصريح من الحى

الجمعة، 17 مارس 2023 06:00 ص
ضوابط وشروط إقامة موائد الرحمن فى الجيزة.. أبرزها تصريح من الحى موائد الرحمن
كتبت - مرام محمد

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يتساءل الكثيرون عن شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، فوفقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام  1444 هجريا.

وبدأت محافظة الجيزة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وضعت عددا من الضوابط لضبط الشارع، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية لرفع الإشغالات ومنع إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعة عناصر السلامة والحماية المدنية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في محافظة الجيزة

1- التقدم بطلب للحي التابع له، والتي ستقام المائدة به للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذي ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة في مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير شروط الحماية المدنية والأمان لتأمين أرواح ضيوف المائدة.

6- عدم تراكم القمامة وذلك من خلال تعهد بالتعاون مع هيئة نظافة الحي.

7-  يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8-  يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية.


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