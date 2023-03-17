ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا جنوب سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجيرة نتج عن المشاجرة إصابة مدرس بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية بندار الغربية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ووجود مصاب وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة جرجا وضباط وحدة المباحث بوجود مشاجرة ومصاب بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من " طرف أول " عبد الغفار م م 55 سنة مدرس - مصاباً " بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "عاصم ج ا 35 سنة عامل ، وجابر ج ا سن 34 عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.