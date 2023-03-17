"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1730 حالة بقرية ابجاج الحطب بمركز مطاي

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية ابجاج الحطب بمركز مطاي، خلال يومي 15 و16 مارس الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1730 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 270 حالة جراحة، و440 حالة أطفال، و254 باطنة، و101 نساء، و95 اسنان، و247 جلدية، و147 انف واذن، و77 تنظيم أسرة، و99 قلب، الى جانب انه تم عمل 104 تحاليل مختلفة، و عمل 5 حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 27 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 102 متردد، وتم استخدام 5 عيادة متنقلة.
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