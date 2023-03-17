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شكرى يستقبل وزير خارجية تركيا غدا ومؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين

الجمعة، 17 مارس 2023 12:17 م
شكرى يستقبل وزير خارجية تركيا غدا ومؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين شكرى
كتب أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً السبت، مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير،  ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك. 
 
 

وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

وزير خارجيه تركيا



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