شكرى يستقبل وزير خارجية تركيا غدا ومؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً السبت، مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
شكرى يستقبل وزير خارجية تركيا غدا ومؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرينالجمعة، 17 مارس 2023 12:17 م
شكرى
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