شاهد لحظة دخول الرئيس السيسى استاد القاهرة لحضور حفل مبادرة كتف فى كتف

كتب محمد عبد العظيم

ينشر "اليوم السابع"، لحظة دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي، استاد القاهرة الدولي، لحضور حفل مبادرة "كتف في كتف".

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.