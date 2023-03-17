رئيس الصين يزور روسيا 20 مارس الجارى

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيقوم بزيارة روسيا الأسبوع المقبل بدعوة من نظيره الروسى فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينج" - في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه "بناء على دعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس شي جين بينج بزيارة لروسيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى ".
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصينى لروسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.
من جهتها أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيقوم بزيارة إلى روسيا يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر بيان للرئاسة الروسية اليوم الجمعة، أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجى بين البلدين وتبادل وجهات النظر في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.. مضيفا أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة للتعاون بين روسيا والصين.
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