رئيس الصين يزور روسيا 20 مارس الجارى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينج" - في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه "بناء على دعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس شي جين بينج بزيارة لروسيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى ".

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصينى لروسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.