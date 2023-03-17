اليوم السابع
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"حياة كريمة" تشكر اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة بمبادرة "كتف في كتف"

الجمعة، 17 مارس 2023 02:47 م
"حياة كريمة" تشكر اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة بمبادرة "كتف في كتف" بيان مؤسسة حياة كريمة
كتب _ هشام عبد الجليل

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تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لاتحاد الصناعات المصرية على تبرعه لمؤسسة حياة كريمة بـ 20 ألفا و400 مساهمة غذائية، بجانب 34 ألفا 951 كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة، وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف لتوزيعها في شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

ويذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتى نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

كتف في كتف

كتف فى كتف



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