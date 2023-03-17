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حضور مكثف فى احتفالية "كتف في كتف" بستاد القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

الجمعة، 17 مارس 2023 06:04 م
حضور مكثف فى احتفالية "كتف في كتف" بستاد القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي احتفالية كتف في كتف
كتب أحمد عبد الرحمن

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شهد ستاد القاهرة حضورا مكثفا باحتفالية "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيرى الأكبر، والتى تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى.

 

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدى وصوله استاد القاهرة للمشاركة فى احتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


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