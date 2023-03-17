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حبس سائق بتهمة سرقة متعلقات سيدة فى المرج

الجمعة، 17 مارس 2023 11:49 م
حبس سائق بتهمة سرقة متعلقات سيدة فى المرج كلابش، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة على متعلقات سيدة .
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( سائق بإحدى شركات النقل الخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) لقيامه بالإستيلاء على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – بعض الأوراق) خاصين بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم ، واتهمته بالسرقة.
 

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عقوبة السرقة

المرج



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