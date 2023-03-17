جامعة المنوفية تطلق قافلة طبية موسعة إلى شمال سيناء

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية دولة مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية موسعة إلى قري العريش والشيخ زويد وبئر عبد بشمال سيناء بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

أكد القاصد أن الجامعة تسعى دائما إلى إطلاق قوافلها الطبية المتكاملة الموسعة للأماكن الأكثر احتياجاً للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة النائية منها، وذلك تحقيقاً لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية.

بدأت القافلة الطبية أعمالها بالعريش حيث ضمت القافلة 25 طبيب من كوادر جامعة المنوفية الطبية ذات الكفاءات العالية والخبرات العلمية في العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية وقام الفريق بتوقيع الكشف علي مايقرب من 685 حالة مرضية وعمل نظارات طبية لـ83 حالة وإجراء عمليات جراحية ل 18 حالة هذا بالإضافة إلي التحاليل وصرف الأدوية بالمجان علي جميع الحالات.

أشرف علي القافلة الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على قوافل الجامعة والدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب والدكتور هيثم ميمون عميد صيدلة المنوفية الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء.

هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة الطبية لمدة يومين علي ان ينطلق الفريق الطبي اليوم الجمعة الي الشيخ زويد و غدٍ الي بئرعبد لاستكمال اعمالها علي أن تنهي أعمالها يوم السبت الموافق 18 من مارس الجارى.