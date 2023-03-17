"ثقافة المنوفية" تنظم 108 نشاطات ثقافية وفنية لأكثر من 3 آلاف مستفيد خلال أسبوع

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تنظيم 108 نشاط ثقافى وفنى بـ 27 موقع ثقافى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالى 3 آلاف و145 مستفيد وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 15 مارس الجارى.

جاء ذلك فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية .

وجاء ذلك بهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم، فضلا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.