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تعليم الشرقية يحصد مركزين ودرع التميز بالمؤتمر العلمى للأبحاث بطب عين شمس

الجمعة، 17 مارس 2023 10:51 ص
تعليم الشرقية يحصد مركزين ودرع التميز بالمؤتمر العلمى للأبحاث بطب عين شمس الطلاب الفائزون
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الطلاب والطالبات المشاركين في المؤتمر العلمي المتكامل السادس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بكلية طب عين شمس في الفترة من 15 مارس 2023 إلى 16 مارس 2023  حيث حصلت الطالبة ندى حسين محمود حسين  بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز  الثاني 

وحصلت الطالبة منة الله محمد احمد علي بمدرسة الشهيد محمد كمال رفعت الإعدادية بإدارة ديرب نجم التعليمية على الثالث وحصل علي المركز الاول طلاب محافظة القاهرة كما حصلت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على درع التميز 

 وأكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين  مقدما كافة الدعم لهم

جدير بالذكر  أن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول  الوزارة استقبل فريق الطلاب المشاركين في المؤتمر واستمع  إلي أفكارهم وناقشهم في المشاريع المشاركة في المؤتمر مؤكدا علي  حرصه  الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لهم  في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية على المستوى الدولي 

كما قدم الشكر والتقدير إلى ابراهيم الأحمدي مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي بالمديرية ، والمشرفين والمدربين المرافقين للطلاب  متمنيا  لهم التوفيق والنجاح.

الطلاب الفائزون
الطلاب الفائزون

 

الطلاب مع قيادات التعليم
الطلاب مع قيادات التعليم

 

 

الفائزون
الفائزون

 

 

وكيل الوزارة مع الطلاب
وكيل الوزارة مع الطلاب

 


 

 

 


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