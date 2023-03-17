تعليم الشرقية يحصد مركزين ودرع التميز بالمؤتمر العلمى للأبحاث بطب عين شمس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الطلاب والطالبات المشاركين في المؤتمر العلمي المتكامل السادس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بكلية طب عين شمس في الفترة من 15 مارس 2023 إلى 16 مارس 2023 حيث حصلت الطالبة ندى حسين محمود حسين بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز الثاني

وحصلت الطالبة منة الله محمد احمد علي بمدرسة الشهيد محمد كمال رفعت الإعدادية بإدارة ديرب نجم التعليمية على الثالث وحصل علي المركز الاول طلاب محافظة القاهرة كما حصلت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على درع التميز

وأكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين مقدما كافة الدعم لهم

جدير بالذكر أن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة استقبل فريق الطلاب المشاركين في المؤتمر واستمع إلي أفكارهم وناقشهم في المشاريع المشاركة في المؤتمر مؤكدا علي حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية على المستوى الدولي

كما قدم الشكر والتقدير إلى ابراهيم الأحمدي مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي بالمديرية ، والمشرفين والمدربين المرافقين للطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



الطلاب الفائزون



الطلاب مع قيادات التعليم



الفائزون



وكيل الوزارة مع الطلاب



