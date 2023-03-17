تعرف على متلازمة أمراض الكلى وأهم أعراضها

كتب حسام الشقويرى

عادة ما تنتج المتلازمة الكلوية عن تلف عناقيد الأوعية الدموية الصغيرة في الكُليتين والتي تقوم بتصفية الفضلات والمياه الزائدة من الدم. وتتسبب الحالة في التورُّم، لا سيما في القدمين والكاحلين، وتزيد من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى، وفقا لما نشره موقع realsimple.

يشمل علاج المتلازمة الكُلوية علاج الحالة المسبِّبة لها وتناول الأدوية. يمكن أن تزيد المتلازمة الكُلوية من خطر الإصابة بالعدوى والجلطات الدموية. قد يوصي طبيبك بالأدوية وتغييرات في النظام الغذائي لمنع المضاعفات.

وتتضمن مؤشرات المتلازمة الكلائية وأعراضها ما يلي:

تورم حاد ، خاصة حول عينيك وفي كاحليك وقدميك

البول الرغوي نتيجة زيادة البروتين في البول

زيادة الوزن نتيجة احتباس السوائل

الإرهاق

فقدان الشهية

الأسباب

عادة ما ترجع الإصابة بالمتلازمة الكلائية إلى تلف تجمعات الأوعية الدموية بالغة الصغر (الكبيبات) الموجودة في الكلى.

تصفي الكبيبات الدم فيما يعبر من خلال الكلى، مفرّقة بين الأشياء التي يحتاجها جسمك وغيرها مما لا يحتاج. وتمنع الكبيبات السليمة تسرب بروتين الدم (الزلال بصفة رئيسية) — اللازم للحفاظ على مقدار السوائل الصحيح بالجسم — إلى البول. وعندما تتلف الكبيبات، فإنها تسمح بخرج قدر كبير من بروتين الدم من جسمك، مؤدية بذلك إلى الإصابة بالمتلازمة الكلائية.

العديد من الأسباب المحتملة

يمكن أن تسبِّب العديد من الأمراض والحالات التلف الكُبَيْبِي، وتؤدي إلى الإصابة بالمتلازمة الكلائية، بما في ذلك ما يلي:

أمراض الكلى السكرية. يمكن أن يؤدي السكري إلى تلف الكُلى (اعتلال الكلية السكري) الذي يؤثر في الكُبيبات.

مرض التغير الأدنى. إن ذلك هو السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال بالمتلازمة الكلائية. ينتج عن مرض التغير الأدنى الخلل في وظيفة الكلى، ولكن عندما تُفحَص أنسجة الكُلى تحت المجهر، يبدو أنها طبيعية أو شبه طبيعية. عادةً ما يكون من غير الممكن تحديد سبب الخلل الوظيفي.

تصلُّب الكبيبات القطعي البؤري. نظرًا لأن هذه الحالة تتَّسم بتندُّب بعض الكُبَيْبَات، فإنها يمكن أن تنتج عن مرض آخر، أو عيب وراثي، أو أدوية معينة، أو تحدث لسبب غير معروف.

اعتلال الكُلية الغشائي. ينتج هذا الاضطراب في الكُلى عن زيادة سُمك الأغشية الموجودة في الكُبَيْبَات. وتحدث زيادة السُّمك بسبب الترسُّبات التي يقوم بها الجهاز المناعي. من الممكن أن يرتبط ذلك بحالات طبية أخرى، مثل الذئبة، والتهاب الكبد B، والملاريا، والسرطان، أو يمكنه الحدوث لسبب غير معروف.

الذئبة الحمامية المَجموعية (لكل الجسم). يمكن أن يؤدِّي هذا المرض الالتهابي المزمن إلى تلف الكُلَى الخطير.

الداء النشواني. يحدث هذا الاضطراب عندما تتراكم البروتينات النشوانية في الأعضاء. وعادةً ما يُتلِف التراكم النشواني نظام ترشيح الكلى.