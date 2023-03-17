بنى سويف: حصول 15 مدرسة وروضة على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حصول 15 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك خلال خطة اعتماد العام 2022، بواقع عدد 5 مدارس بالمرحلة الابتدائية و 6 مدارس بالمرحلة الإعدادية و2 روضة من رياض الأطفال ، ومدرسة ثانوي عام وآخرى للتعليم الفني على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة).

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد التواب ، لمناقشة التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التعليم قبل الجامعي،والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال بعد صدور قرارات لها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وثمن المحافظ هذه الخطوة التي تأتي تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التربوية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم ، فضلا عن كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

من جهته أوضح وكيل التعليم أن المدارس المعتمدة منها 4 مدارس تابعة لإدارة تعليم بني سويف وهي (مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية، المستقبل الرسمية للغات،الشهيد عبد الصمد عزوز الابتدائية،صلاح الدين فيوتشر للغات)، و3 مدارس بالواسطى (الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات ،جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي، اطواب الإعدادية المشتركة)، وفي إهناسيا (روضة مدرسة قاي الحديثة 3 )، و2 مدرسة في سمسطا (أحمد زويل الرسمية للغات الإعدادية،مدرسة صلاح الدين الأيوبى الابتدائية)، وفي الفشن (روضة مدرسة الشهيد محمود علي عبد المنعم ،مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات)، و3 مدارس في ببا وهي (قمبش الثانوية المشتركة، ببا الرسمية للغات - الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم الاعدادية المشتركة بني قاسم)

وأثنى وكيل الوزارة على هذا الإنجاز مشيدا بالمجهود المبذول الذي تبذله إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية موجها التهنئة لجميع المدارس وروضات الأطفال التي حصلت على شهادة الاعتماد مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس بني سويف ،مشيراً إلى أهم معايير الاعتماد للمنشآت التعليمية والتي تشمل: القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة/ القيادة والحوكمة /الموارد البشرية والمادية/ المشاركة المجتمعية/ ضمان الجودة و المساءلة" والفاعلية التعليمية التي تشمل " المتعلم المعلم / المنهج / المناخ التربوى " وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة في جميع المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية ،

ومن جانبها أضافت مدير إدارة الجودة بالمديرية الأستاذة هويدا عبد المنعم ، أن عدد المدارس التي تقدمت للاعتماد هذا العام 51 مدرسة وروضة تم اعتماد 33 مدرسة وروضة قبل ذلك ثم اعتماد 15 مدرسة ليصبح إجمالي المدارس ورياض الأطفال 48 مدرسة تم اعتمادها بنسبة 95٪ وتم منح 3 مدارس فرصة لمراجعة السلبيات والإجراءات حتى يتم اعتمادها.