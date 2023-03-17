بدء تلقي أوراق التقديم لترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الوادي الجديد عن بدء تلقي أوراق التقديم للترقية (معامل تأثير المجلات العلمية IF) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة عبر النظام الإلكتروني الجديد، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 736 برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي بجامعة الاقصر، والذي تتضمن تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسهيل إجراءات التقدم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراءات الترقي، وتساعدهم على ميكنة الإجراءات التي تتم بشكل يدوي.

وقال الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة،غى بيان له، أنه يجب على عضو هيئة التدريس الدخول على النظام، وتسجيل بياناته وتحميل نسخ إلكترونية من أبحاثه على النظام ليستفيد منها معدي التقارير بالجامعات وكذلك معدي تقارير معامل التأثير بوحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات لإنهاء التقارير المطلوبة في أسرع وقت.

وأضاف مدير الوحدة، أن النظام يتيح للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال النظام الذي يرسل إشعارات عن طريق البريد الكتروني عند كل تغيير يتم على الطلب وحتى إصدار التقارير النهائية، بالإضافة الي تسهيل سداد قيمة المقابل المادي لاستخراج تقارير معامل التأثير عن طريق الدفع الإلكتروني على النظام بدلاً من الإيداع النقدي في حساب المجلس بفروع البنوك المختلفة والمزدحمة في أغلب الأحيان.

وأكد مدير الوحدة أن إجراءات التقدم لاستخراج معامل تأثير المجلات العلمية، هى انشاء حساب خاص بالمتقدم عبر النظام الإلكتروني لإدارة تقارير معامل التأثير، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي وإتباع الخطوات: https://dlumis.scu.eg/ وأن الأبحاث المقبولة للنشر يرفق معها خطاب القبول بصيغة PDF، ويرفق أصل الخطاب وقائمة الإنتاج الفكري الموجه من عميد الكلية لمدير وحدة المكتبة الرقمية لاستخراج معامل التأثير بصيغة PDF، مؤكداً على أن الدفع الإلكتروني لقيمة استخراج معامل التأثير.