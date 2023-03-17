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انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن 3 مناطق بالمرج غدا

الجمعة، 17 مارس 2023 08:30 ص
انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن 3 مناطق بالمرج غدا أرشيفية - انقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا للقيام بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالى بمحطة مياه المرج إستكمالا لأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة للمرج وهى (سيجال – زينب الوكيل - البركة) ومناطق تابعة للسلام (السد العالى – ابو رجيلة – تقسيم ابو العز – جميع الإسكانات بمدينة السلام – محطات الصرف الصحى بالسلام – عقد 16 بالجيل الاصفر – منطقة الشواكر التابعة للقليوبية).

يأتى ذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 18-3-2023 حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
 
هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 
 

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