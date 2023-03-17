اليوم.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة الأطباء لبحث اشتراطات ترخيص المنشآت

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء ، جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة ، 17 مارس 2023، وذلك لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء، ووضع آليات غير عادلة لها، بالإضافة إلى اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية فى أدوار إدارية بالمبانى وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وأعلنت بعض النقابات الفرعية بالمحافظات للأطباء عن توفير أتوبيسات مجاناً لانتقال الأطباء والطبيبات لحضور الجمعية العمومية غير العادية.

من ناحية أخرى، تقيم نقابة أطباء مصر احتفالية بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعين غدا السبت بدار الحكمة شارع قصر العيني، ومن المقرر أن تشمل تكريم الأطباء و الطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك سيتم تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم 122 طبيبًا وطبيبة.

كما أكدت استمرار التقليد الذي استحدثته النقابة في احتفالية العام الماضي وهو تزكية و تشجيع التعاون والعمل التكاملى في المجال الطبى، وذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات، وأعلنت سلامة أنه سيتم تكريم ثلاثة فرق طبية هذا العام، وهم فريق زراعة الكبد بمعهد ناصر وفريق زراعة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي وفريق زراعة الرئة بمستشفى الدمرداش الجامعي.