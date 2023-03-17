وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن حكومته ستتخذ أيضا خطوات لرفع أجور العمال الشباب وتعزيز المساعدة الاقتصادية لهم لخلق بيئة مواتية لتربية أطفالهم خالية من المخاوف.



وأضاف كيشيدا: "في الثلاثينيات من القرن الحالي، سينخفض ​​عدد الشباب في اليابان بمعدل ضعفي المعدل الحالي وستكون السنوات الست إلى السبع القادمة هي الفرصة الأخيرة لتغيير معدل المواليد المتناقص"، مضيفًا أن حكومته ستضع خطة لسياسة الأطفال بحلول نهاية مارس.