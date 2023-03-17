النشرة المرورية.. انتظام وهدوء حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

سادت حالة من الهدوء والسيولة في حركة السير صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بالانتظام، كما شهدت شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، سيولة في حركة المرور، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة بالسيولة في حركة السير، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.