المالية: تعزيز التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا في المحافل القارية والدولية

كتب - أحمد يعقوب

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الجنوب إفريقي إينوك غودونغوانا، على هامش مشاركتهما فى مؤتمر القطاع المالي بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك في المحافل القارية والدولية حول مختلف القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، نتيجة الحرب في أوروبا، فضلاً على المشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية والاتفاق على رؤية واحدة تخدم القارة الأفريقية.

بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول الأفريقية والناشئة، وأكدا أهمية تضافر جهود القارة السمراء لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، خاصة ما يتعلق تتصل بالأمن الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتكاليف التمويل.

أشار الجانبان إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة؛ بما يسهم فى التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.