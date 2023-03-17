"الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق جديد لمساعدة المشتركين من ذوى الهمم من الصم للحصول على خدمات الوزارة اليكترونيا من خلال التطبيق المجاني "خدمات الكهرباء للصم" و الذى يقوم بتقديم الخدمات بالفيديو بواسطة أحد المتخصصين فى لغة الصم و مساعدة هولاء المواطنين فى اختيار الخدمة التى يحتاجها.
و فيما يلي الخدمات التي يقدمها تطبيق "خدمات الكهرباء للصم" :
1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.
2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.
3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .
4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".
7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
9- تغير اسم صاحب العداد.
10- تقديم طلب فحص العداد.
11- تقديم طلب رفع العداد.
12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
17-تقديم شكوى.
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