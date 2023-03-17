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"الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم

الجمعة، 17 مارس 2023 05:00 ص
"الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق جديد لمساعدة المشتركين من ذوى الهمم من الصم للحصول على خدمات الوزارة اليكترونيا من خلال التطبيق المجاني "خدمات الكهرباء للصم" و الذى يقوم بتقديم الخدمات بالفيديو بواسطة أحد المتخصصين فى لغة الصم و مساعدة هولاء المواطنين فى اختيار الخدمة التى يحتاجها.
 
و فيما يلي الخدمات التي يقدمها تطبيق "خدمات الكهرباء للصم" :
 
 
1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.
 
2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.
 
3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .
 
4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
 
5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
 
6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".
 
7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
 
8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
 
9- تغير اسم صاحب العداد.
 
10- تقديم طلب فحص العداد.
 
11- تقديم طلب رفع العداد.
 
12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
 
13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
 
14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
 
15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
 
16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
 
17-تقديم شكوى.
 
 
 
 

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