الفاو تطلق نداءً لجمع 71 مليون دولار لتمويل خطتها الإنسانية فى اليمن للعام 2023



وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية فى اليمن لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.



وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أى ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن.