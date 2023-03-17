اليوم السابع
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الجمعة، 17 مارس 2023 10:05 م
أكرم القصاص
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الفاو تطلق نداءً لجمع 71 مليون دولار لتمويل خطتها الإنسانية فى اليمن للعام 2023

الجمعة، 17 مارس 2023 09:13 م
الفاو تطلق نداءً لجمع 71 مليون دولار لتمويل خطتها الإنسانية فى اليمن للعام 2023 اليمن
وكالات

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أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " نداءً لجمع 71 مليون دولار أمريكى لتقديم المساعدات الزراعية الإنسانية وتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائى فى اليمن خلال العام الجارى 2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية فى اليمن لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أى ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن.

 


الفاو

اليمن

صنعاء

الجيش اليمنى

الأمن الغذائى



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