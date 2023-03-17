اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السفارة الأمريكية تطلق صندوقا للمساعدة والاستثمار فى الطاقة المتجددة بلبنان

الجمعة، 17 مارس 2023 04:07 م
السفارة الأمريكية تطلق صندوقا للمساعدة والاستثمار فى الطاقة المتجددة بلبنان دوروثى شيا
بيروت ـ واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت السفارة الأمريكية فى بيروت والوكالة الأمريكية الدولة للتنمية صندوقًا لمساعدة والاستثمار فى الطاقة المتجددة فى لبنان، بهدف جذب استثمارات مالية محلية وخارجية لتطوير قطاع الطاقة اللبنانى.

وذكرت السفارة الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الصندوق الأمريكى ينطلق من مبلغ 4 ملايين دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف جذب الاستثمارات المالية المحلية والخارجية لتصل قيمته إلى 20 مليون دولار من أجل مساعدة الشركات الخاصة الكبيرة لاعتماد وسائل الطاقة المتجددة في أعمالها".

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثى شيا إن "هذا الصندوق ليس الاستجابة الأولى من جانبنا لأزمة الطاقة في لبنان ولن تكون الأخيرة، فمنذ عام 2012 توفر واشنطن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كهرباء احتياطية بأسعار معقولة ومتجددة للمنازل والشركات".

وأضافت أنهم على ثقة بأن الشركات والمستثمرين اللبنانيين فرصة لدعم الاقتصاد اللبناني واستمرارية الأعمال المحلية وتأمين وظائف لمئات اللبنانيين وتعزيز إيمانهم بغد أنظف وأكثر إنتاجية.


 


لبنان

بيروت

السفيره الامريكيه فى بيروت

الطاقه المتجدده

الطاقه المتجدده فى بيروت



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم لبنان للاستجابة للاحتياجات المتزايدة

الخميس، 16 مارس 2023 06:00 ص

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا حول دعوات جديدة لإضراب مصارف لبنان بعد بلوغ الدولار 96 ألف ليرة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:03 م

القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على أزمة اقتصاد لبنان.. مراسل القناة: حراك كبير فى بيروت لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. خبراء لبنانيون: بلادنا فى حاجة إلى إصلاح النظام المصرفى والسياسة المالية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:00 م

مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: حراك كبير فى لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة