جاء ذلك خلال اجتماع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق محمود أحمد، فى العاصمة لندن، على هامش حوار المساعدات الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وبحضور الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وأشاد اللورد طارق أحمد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بالنتائج المثمرة للحوار الاستراتيجي بين المملكة وبريطانيا وما توصلت له الجلسات من خدمة قضايا العمل الإنساني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

