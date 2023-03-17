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الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق مبادرة "كتف في كتف": يلا بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة، 17 مارس 2023 07:17 م
الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق مبادرة "كتف في كتف": يلا بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق مبادرة "كتف في كتف"، خلال احتفالية إطلاق المبادرة بإستاد القاهرة، قائلا: "يلا بسم الله الرحمن الرحيم".

وفور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء، تحركت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لمحافظات الجمهورية، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


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