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الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية "كتف في كتف"

الجمعة، 17 مارس 2023 05:33 م
الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية "كتف في كتف" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيري الأكبر، والتى تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصري.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

 


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