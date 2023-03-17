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الرئيس السيسي يشهد اصطفاف متطوعى التحالف الوطنى عقب وصوله احتفالية "كتف في كتف"

الجمعة، 17 مارس 2023 06:21 م
الرئيس السيسي يشهد اصطفاف متطوعى التحالف الوطنى عقب وصوله احتفالية "كتف في كتف" الرئيس السيسي
كتب محمود العمرى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقر احتفالية "كتف في كتف" باستاد القاهرة الدولي، وكان في استقباله اصطفاف كبير لمتطوعي التحالف الوطني من كافة الجمعيات، حيث حرص علي التقاط صورة تذكارية مع المتطوعين، بالإضافة إلي اصطفاف قاطرات "كتف في كتف" المحملة بأكثر من 6 ملايين مساهمة غذائية استعدادًا لانطلاقها لجميع محافظات الجمهورية، وسط أجواء احتفالية جماهيريه حاشدة تمهيداً لتوزيعها على المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة متطوعي التحالف من كافة محافظات الجمهورية.
 
جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين مساهمة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.
 
يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و 27 اتحاد إقليمي ، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

السيسى

كتف فى كتف

مبادرة كتف فى كتف

كتف في كتف

اليوم السابع بلس



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