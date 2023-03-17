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الرئيس السيسي: نشهد نجاحا كتبته أيادى المصريين فى مجتمع مدنى يدعم الحماية الاجتماعية

الجمعة، 17 مارس 2023 07:45 م
الرئيس السيسي: نشهد نجاحا كتبته أيادى المصريين فى مجتمع مدنى يدعم الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمبادرة كتف في كتف"، مؤكدا: "ها نحن اليوم نشهد نجاحا جديدا كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور".

 

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف": "شعب مصر العظيم منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم، شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن مستعينا على هذه الأمانة بالله، ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لا يضيع من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة".

 

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


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