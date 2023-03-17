الرئيس السيسي بمبادرة كتف فى كتف: شوفوا الفرق بين الإيد اللى بتطبطب واللى بتدمر

كتب أحمد عبد الرحمن

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمتطوعين بمبادرة "كتف في كتف" بمختلف محافظات الجمهورية، قائلا: "متشكرين جدا، من خلالكم بنشكر كل الجمعيات، وكل المشاركين في التحالف الوطني، وكل اللي بيقول بدور مجتمعي رائع، وأنا العرض اللي قدمتوه دلوقتي، بتدوا مثال فاخر وجميل ورائع، شباب وشابات، حتى أنا قلت بالذات نشكر الشابات الصغيرات، الفتيات اللي كانوا موجودين، عشان نقول شوفوا المعنى الجميل، في فرق بنعمل ايه في الروضة كتحالف وطني، وغيرنا كان بيعمل أيه قبل كده".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شوفوا الفرق الكبير بين الإيد اللي بتطبطب والإيد اللي بتدمر، متشكرين متشكرين متشكرين، كل سنة وانتو طيبين".

وبدأت منذ قليل احتفالية "كتف في كتف"، بستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد ستاد القاهرة حضورا مكثفا لاحتفالية "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيري الأكبر، والتى تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصري.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدي وصوله ستاد القاهرة للمشاركة فى احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.